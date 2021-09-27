Juventus – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Chelsea turnuvadaki 2'nci maçında zorlu Juventus deplasmanına çıkıyor.



Chelsea’nin grupta 3 puanı var ve +1 averajla ikinci sırada bulunuyor.



Juventus ise 3 puanla +3 averajla grubun lideri konumunda.



Schalke’den McKennie’yi satın alan ve Everton’dan Moise Kean’i kiralayan Juventus yaz transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncu kattı ve toplamda 34.50 milyon euro ödeme yaptı.



Konuk ekip Chelsea ise yaz transfer sezonunda en büyük hamlesini Inter’den Romelu Lukaku’yu 115 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak yapmıştı.



JUVENTUS – CHELSEA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Juventus – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 29 Eylül Çarşamba gün saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



Juventus’ta Arthur, Jorge ve Rabiot karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.



Konuk ekip Chelsea’de ise Pulusic ve Mount’un durumları maç saatinde belli olacak.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Light, Alex Sandro, Bentancur, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, Dybala, Morata



Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Alonso, James, Jorginho, Kovacic, Kante, Havertz, Lukaku

FUTBOL ANALİZ (27 EYLÜL 2021)