Kübra Korkut çeyrek finalde (Kübra Korkut kimdir?)

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi müsabakalarında, Rio 2016'nın gümüş madalyalı sporcusu Kübra Korkut, Londra 2012'de bronz madalya elde eden Safonova ile karşılaştı.



Milli sporcu, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



İlk maçında da Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra Korkut, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

KÜBRA KORKUT KİMDİR?



Kübra Korkut, 20 Ocak 1994, Sorgun,Yozgat doğumlu 7.klas para masa tenisi oyuncusudur.



Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen ve 4 yaşında elektrik çarpması sonucu bir koluyla iki bacağını kaybeden Kübra Korkut, antrenör İlhami Kılınçkaya sayesinde 2007 yılında masa tenisi ile ilgilenmeye başladı.

KARİYERİ



2007 yılında Slovenya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında takımlarda üçüncülük elde etti. 2009 yılında yapılan İtalya Turnuvası'nda kendi klasında 2., takımlarda ise takım arkadaşı ile 1.'lik aldı.



Romanya'da kendi klasında 3., takımlarda ise takım arkadaşı ile birlikte 2.lik aldı. Bu turnuvalarda elde ettiği puanlarla 2010 yılında Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti