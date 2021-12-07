Lazio – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6’ncı hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6’ncı hafta mücadelerinde Lazio evinde temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek. Liderlik için önemli bir mücadele olan karşılaşma öncesi iki takımın son durumları neler? Mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak Sarı Kırmızılılarda, Lazio maçı öncesi kimler eksik? UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6’ncı Hafta karşılaşması olan Lazio – Galatasaray mücadelesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 19:12

Lazio – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6’ncı hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi’nde İtalyan temsilcisi Lazio’ya konuk oluyor.

E Grubu’nda 11 puanla namağup lider durumda bulunan Galatasaray, Lazio’yu yenerek gruptan birinci olarak çıkmak istiyor.

Lazio ise 8 puanla 2’nci sırada ve gruplardan çıkmayı garantilemiş durumda.

Galatasaray gruplardan lider olarak çıkamaması halinde play-off oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY – LAZIO MÜCADELESİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 9 Aralık Perşembe günü saat 23.00’ de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Lazio’da, Ciro Immobile sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray’da ise Sacha Boey, Ömer Bayram ve Covid-19’a yakalanan Alexandru Cicaldau sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

LAZIO: Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Cataldi, Basic, Milinković, Pedro, Zaccagni, Vedat Muriqi

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Hali

 "GALATASARAY'IN ÇOK İYİ BİR 6 NUMARAYA İHTIYACI VAR"

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