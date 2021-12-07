Lazio – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6’ncı hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde İtalyan temsilcisi Lazio’ya konuk oluyor.



E Grubu’nda 11 puanla namağup lider durumda bulunan Galatasaray, Lazio’yu yenerek gruptan birinci olarak çıkmak istiyor.



Lazio ise 8 puanla 2’nci sırada ve gruplardan çıkmayı garantilemiş durumda.



Galatasaray gruplardan lider olarak çıkamaması halinde play-off oynayacak.



UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY – LAZIO MÜCADELESİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Lazio – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 9 Aralık Perşembe günü saat 23.00’ de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Lazio’da, Ciro Immobile sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.



Galatasaray’da ise Sacha Boey, Ömer Bayram ve Covid-19’a yakalanan Alexandru Cicaldau sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



LAZIO: Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Cataldi, Basic, Milinković, Pedro, Zaccagni, Vedat Muriqi



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Hali

"GALATASARAY'IN ÇOK İYİ BİR 6 NUMARAYA İHTIYACI VAR"