Marsilya maçında 8 Avrupa kulübü Kerem Aktürkoğlu'nu izleyecek (Kerem Aktürkoğlu kimdir?)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında, evinde Marsilya'yı ağırlayacak.



Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor.



Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılıların Marsilya maçına Lyon, Lille, Roma, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Atalanta ve Valencia scoutlarının akreditasyon yaptırdığı biliniyor.

Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Gelen bilgilere göre sarı-kırmızılı takım, kısa süre içinde genç futbolcuyla yeni sözleşme yaptığını duyuracak. Kerem'in sözleşmesine serbest kalma bedeli de konulacak.



Bu sezon 23 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu; 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.



KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcükspor'da başlayan Aktürkoğlu, 2013'te Hisareynspor'un yolunu tuttuktan sonra 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı.

Başakşehir'de dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. İstanbul ekibinde U21 ve U19 takımlarında forma giyen Kerem, A takımda görev alamadı ve 2016-2017 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı.



2018 yılında Karacabey Belediyespor'a transfer olan ve 35 maçta 3 gol atabilen 21 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Takımının en önemli hücum silahı olan Kerem, 31 maçta 17 gol kaydetti. Özellikle kanat performansıyla öne çıkan oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

