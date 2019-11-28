Mehmet Soytürk, 'Salomon Cape Town Ultra Trail Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek

Yarı maraton ve Maraton mesafeleri koşan Mehmet Soytürk geçtiğimiz sene ilk defa Ultra Maraton branşında yarışmaya başladı ve bu alanda katıldığı yarışlarda göstermiş olduğu yüksek performans sonucu kısa sürede elit kategorisine yükselmeyi başardı.

2018 yılında Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışında 63 km mesafeli parkurda yer alan Mehmet Soytürk çok deneyimli ve hızlı rakiplerinin yanında 05:14:12’de koşarak yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

Ultra Maraton branşında ülkemizin önemli isimlerinden biri olabileceğini gösteren Soytürk Ocak 2019 tarihinde Salomon Türkiye ile anlaşarak Salomon Türkiye takımının sporcu oldu. Mehmet Soytürk bu sene başında yaşamış olduğu sakatlık sonucu uzun zamandır sahalardan uzak kalmasına rağmen sakatlık sonrası ilk deneme koşusunu Ekim ayında katıldığı Kyzikos Ultra Maratonu 22Km/500 metre tırmanış mesafeli Apostol parkurunu 01:31:25’ de koşarak yarışı kazanmasını bildi. Soytürk bu yarıştan iki hafta sonra da Çin’de düzenlenen Dünya Ordular arası atletizm oyunlarında 02:31:58 maraton koşarak genelde 48’inci, takım olarak 7. oldu.



Ultra Trail World Tour Serisinin takvimdeki son yarışı olan Salomon Cape Town Ultra Trail 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenecek.

Salomon Cape Town Ultra Trail 100 km-65 km-35 km ve 21 km olmak üzere dört farklı yarıştan oluşuyor. Bu sene de 65 km ve 100 km Ultra Maraton mesafelerinde birbirinden önemli elit atletler kıyasıya mücadele verecekler.