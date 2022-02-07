Milli sporcu Furkan Akar, Pekin Olimpiyatları'nda yarı finalde

Milli sporcu Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 15:43 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 15:49

Milli sporcu Furkan Akar, Pekin Olimpiyatları'nda yarı finalde

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Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi 'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.

Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı yarı final yarışı bugün yapılacak.

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