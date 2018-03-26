Slovakya'nın Tayland'ı 3-2 yenerek Kral Kupası'nı kazandığı maçta Martin Skrtel ölümden döndü. Dili boğazına kaçan defans oyuncusunu takım arkadaşları
Durumuyla ilgili açıklama yapan Slovak oyuncu, "Kral Kupası'ndaki 1'incilik için tebrikler çocuklar. Şimdi Tayland'ı keşfederek çevreyi geziyorum. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İyiyim ve yarın Fenerbahçe aileme katılmaya hazırım" ifadelerini
Ölümden dönen Skrtel'den mesaj var
NtvsporSpor
Slovakya'nın Tayland'ı 3-2 yendiği maçta dili boğazına kaçan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Slovakya'nın Tayland'ı 3-2 yenerek Kral Kupası'nı kazandığı maçta Martin Skrtel ölümden döndü. Dili boğazına kaçan defans oyuncusunu takım arkadaşları