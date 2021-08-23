Roma - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında, Roma'ya kendi sahasında 2-1 mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda adını UEFA Konferans Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Peki, Roma Trabzonspor rövanş mücadelesi ne zaman? İşte karşılaşmanın saati ve yayın kanalına ilişkin ayrıntılar...

ntv.com.tr 23.08.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 17:52

Roma - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor, İtalya temsilcisi Roma ile UEFA Konferans Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek.

İlk maçta ise, kendi sahasında 2-1'lik mağlubiyet yaşamıştı.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İtalya'da saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında, İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

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