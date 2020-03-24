Sergen Yalçın: Belirti yok, test yaptıracağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölen hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Özellikle Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de son maçlarını Galatasaray'la oynadıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti: "7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim"