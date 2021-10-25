Sergen Yalçın'dan derbi yorumu: Bizim için moral oldu, oyuncularımız güven tazeledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların 2-1 galip ayrıldığı Galatasaray derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Maçın büyük bölümü kontrolümüzdeydi. Son 10 dakikada 2-1'den dolayı baskı yedik, bu da normal. Penaltı gol olsa berabere de bitebilirdi. Bizim için moral oldu. Oyuncularımız da güven tazeledi. Yavaş yavaş geri dönüş sinyalleri verdiler" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BİZİ YIPRATTI"

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını dile getiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi maçları bizi yıprattı. Alınan sonuçlar oyuncularımızın moralini bozdu. Lig ve Şampiyonlar Ligi farklı kulvarlar. Elimizden geleni yapıyoruz ama Şampiyonlar Ligi çok farklı. Lütfen bunları ayıralım. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız. Bu işin çok boyutu var. Biz şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz."