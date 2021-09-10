Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti (Duygun Yarsuvat kimdir?)

Galatasaray'ın eski başkanlarından hukukçu Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti.



DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?



İstanbul'da 18 Ağustos 1937'de dünyaya gelen Duygun Yarsuvat, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Belçika ve ABD'de ihtisasını ilerleten Yarsuvat, 1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle hukuk doktoru unvanını aldı. 1971 yılında ise "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek doçent olan Yarsuvat, 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, profesör unvanını aldı.



Duygun Yarsuvat, 1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçilen Yarsuvat'ın bu görevi 4 yıl sürdürdü.



Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Duygun Yarsuvat, 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yaptı.



Galatasaray Üniversitesi'nin 2004-2008 yıllarında rektörlük görevini üstlenen Yarsuvat, akademik hayatına son olarak Yeditepe Üniversitesi’nde ceza hukuku alanında öğretim üyeliği yaparak devam etti.



Bilimsel nitelik taşıyan kitapları, Türkçe, Fransızca ve İngilizce makaleleri bulunan Yarsuvat'ın üç çocuğu bulunuyor.



77 YAŞINDA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU



Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübü'nde 77 yaşında başkanlık görevine seçildi.



Sarı-kırmızılı kulüpte Ünal Aysal'ın olağanüstü genel kurul kararı almasıyla Alp Yalman ile Duygun Yarsuvat, 25 Ekim 2015'te yapılan seçimde başkanlık için yarıştı.



Alp Yalman'ın 1566 oy aldığı seçimde 1777 oy alan Duygun Yarsuvat, kulübün 35. başkanı oldu. Yarsuvat, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa seçilen en yaşlı isim oldu.



Yarsuvat döneminde kulüpte mali konulara ağırlık verilirken, futbol takımında da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli ile yollar ayrılarak yerine Hamza Hamzaoğlu getirildi.



Kulübün 23 Mayıs 2015'te yapılan olağan seçimli genel kurulunda aday olmayan Yarsuvat, tam 7 ay süren görevini başkanlığa seçilen Dursun Özbek'e devretti.



Galatasaray Futbol Takımı, Duygun Yarsuvat döneminde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak dördüncü yıldızı takma başarısı gösterdi.



Yarsuvat, pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

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