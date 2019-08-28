Sezon başında yayıncı kuruluş Digiturk ve kulüpler arasında süren yayın gelirleri pazarlığı dolar kurunun 5.80 liraya sabitlenmesiyle son bulurken, gözler yayın gelirlerinin dağılımına çevrilmişti. Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı çalışma sonunda gelir dağılımı belli oldu.

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, 2019/20 sezonunu şampiyon tamamlayan kulüp kasasına 230 milyon liraya yakın bir para koyacak. Lig sonuncusu olan takım ise 67 milyon lira kazanacak. Mayıs ayı itibariyle 18 kulübün kasasına toplamda 2 milyar liraya yakın para girecek.



3 PUAN 2.7 MİLYON TL

Yayın gelirleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın belirlediği performans sistemine göre dağıtılacak. Bu alanda tüm kulüplere katılım payı olarak sezon başında 37 milyon 800 bin liralık ödeme yapıldı. Bundan sonra gelirleri kulüplerin performansları belirleyecek. 3 puanın değeri 2 milyon 764 bin 695 lira olurken, beraberlik durumunda ise bu para paylaşılacak. Ligde ilk 6'ya giren her takıma bonuslar ödenecek. Ligi zirvede bitiren takım 1'incilik ödülü olarak 35 milyon 600 bin lira alırken, 2'nci takım performans primlerinin yanı sıra 28.5 milyon lirayı da kasasına koyacak. 3'üncülük ödülü 21.4 milyon lira olurken, 5'incilik 7.2 milyon, 6'ncılık ise 3.6 milyon lira.



EN ÇOK GALATASARAY KAZANACAK



2019/20 sezonu sonunda yayın gelirlerinden aslan payını 4 takım alacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor her bir eski şampiyonluk için kasasına 3.2 milyon lira para koyacak. Bu alanda Galatasaray 22 şampiyonluk için 70.4 milyon lira alırken, Fenerbahçe 60.8 milyon lira, Beşiktaş ise 48 milyon lira kazanacak. Trabzonspor ise 6 şampiyonluk için 19.2 milyon lirayı kasaya koyacak. 1. Lig'de bu alanda tek para kazanacak takım ise Bursaspor olacak. Yeşil-beyazlılar eski şampiyonlukları için 3.2 milyon lira kazanacak.



Süper Lig'de 21 galibiyet 9 beraberlik alan bir takımın kasasına en fazla 230 milyon lira girecek. Ligi 27 puan ile sonuncu tamamlayacak bir takım ise en az 67 milyon liralık gelire ulaşacak.

4 BÜYÜK KULÜBÜN TOPLAM BORCU 7.4 MILYAR TL



Yayın gelirleri kulüpler için adeta hayati öneme sahip. Süper Lig takımlarının toplam



borcunun 11 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor. Bu borcun önemli bölümü ise 4 takıma ait. 2018-19 sezonu bilançolarına göre 4 büyüklerin borcları ise şöyle:



Fenerbahçe 2.629.076.761 TL

Beşiktaş 1.966.491.791 TL

Galatasaray 1.707.555.362 TL

Trabzonspor 1.100.530.808 TL



1 MİLYARI GEÇEN İLK KULÜP GALATASARAY



Kulüplerin gelirleri 2018-19 sezonunda Türk Lirası olarak rekor seviyelere ulaştı. 2018/19 sezonunda



Türk futbol endüstrisinin yarattığı gelirin 4.5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor. Bu alanda 4 külüp ise öne çıkıyor. İlk defa bir Süper Lig takımı ise 1 milyar liralık gelir barajını aştı. Sezonu şampiyon tamamlayan ve Sampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray 1 milyar lira barajını aştı. 4 kulübün toplam gelirleri ise şöyle:



Galatasaray 1.087.824.177 TL

Fenerbahçe 890.389.742 TL

Beşiktaş 704.279.273 TL

Trabzonspor 361.740.062 TL

5 TAKIM ESKİ ŞAMPİYONLUKLAR İCİN NE KADAR ALACAK?



Galatasaray 70.4 Milyon TL

Fenerbahçe 60.8 Milyon TL

Beşiktas 48 Milyon TL

Trabzonspor 19.2 Milyon TL

Bursaspor 3.2 Milyon TL



KULÜPLERİN GELİR KALEMLERİ



1) Ticari Gelirler (Sponsorluk, reklam, isim hakkı ve ürün satis gelirleri, Spor Toto hakedişleri)



2) Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Gelirleri



3) Naklen Yayın Havuz Gelirleri



4) Maç Günü Gelirleri (Bilet ve kombine satis gelirleri)

LOCALAR SESSİZ



Kulüplerin gelir kaleminde önemli bir yer tutan localar ise bu sezon boş kaldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüpte loca satışlarının düştüğü gözlendi. Bazı şirketlerin statlardaki loca sözleşmelerini yenilemediği belirtildi. Süper Lig'de loca fiyatları 1 milyon lirayı aşıyor.