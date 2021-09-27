Trabzonspor – Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Süper Lig'te 7. hafta sona erecek.

Aytemiz Alanyaspor bugün Karadeniz ekibi Trabzonspor'a konuk oluyor.



Zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadelede Trabzonspor kazanması durumunda puanını 16’ya yükselterek haftayı lider kapatabilir.



Akdeniz temsilcisi ise 12 puanla 7. sırada bulunuyor.



Trabzonspor sahasında oynadığı son 5 lig maçının dördünü kazanırken Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının üçünü kazandı.



TRABZONSPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Trabzonspor – Aytemiz Alanyaspor mücadelesi 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’da oynanacak. Mücadele BeIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.



Karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.



Müsabaka öncesi Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Vitor Hugo takımını yalnız bırakacak, Anders Trondsen, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak, Fodé Koita ve Stefano Densvil sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.



Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor’da eksik oyuncu yokken, Fatih Aksoy kart sınırında bulunuyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, İsmail, Hamsik, Berat, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius



AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre, Davidson, Famara Diédhiou

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