Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 4. Haftasından lider Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08.09.2021 - 10:08

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.

Galatasaray karşısında çıktığı 133 karşılaşmanın 44'ünden galip, 59'undan ise mağlup ayrılan Trabzonspor, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

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