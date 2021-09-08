Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



12 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.



Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.

Galatasaray karşısında çıktığı 133 karşılaşmanın 44'ünden galip, 59'undan ise mağlup ayrılan Trabzonspor, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.