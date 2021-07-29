Türkiye - ABD kadın voleybol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (2020 Tokyo Olimpiyatları)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 yenildi. Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmada bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Ajansı 29.07.2021 - 10:26

Türkiye - ABD kadın voleybol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (2020 Tokyo Olimpiyatları)

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Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile bugün yapacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile  15.45'te başlayacak. 

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

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