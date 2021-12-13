UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 16:38

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden 'nin üst turdaki rakibi belirlendi.

Fenerbahçe ilk maçı 17 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 24 Şubat'ta Prag'da oynayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri:

Marsilya - Qarabağ

PSV - Maccabi Tel Aviv

FENERBAHÇE - Slavia Prag

Midtjylland - PAOK

Leicester - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

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