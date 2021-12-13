UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 16:38
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlendi.
Fenerbahçe ilk maçı 17 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 24 Şubat'ta Prag'da oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri:
Marsilya - Qarabağ
PSV - Maccabi Tel Aviv
FENERBAHÇE - Slavia Prag
Midtjylland - PAOK
Leicester - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse
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