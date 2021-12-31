Voleybolcu Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 13:42 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 13:43

Voleybolcu Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

İlişkili Haberler

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Cristiano Ronaldo hayranlığı

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Cristiano Ronaldo hayranlığı

17 yıllık milli takım kariyerini noktalayan Naz Aydemir Akyol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük gururla taşıdığım milli formama artık veda etme vakti." ifadelerini kullandı.

Naz Aydemir Akyol açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim."


SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...