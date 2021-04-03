Yusuf Yazıcı, corona virüse yakalandı

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı corona virüse yakalandı.  Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'da virüse yakalanan oyuncuların sayısı 14'e yükseldi.

NTV 03.04.2021 - 15:42

Yusuf Yazıcı, corona virüse yakalandı

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A Milli Takım'da Covid vakaları

A Milli Takım'daki virüs vakaları artmaya devam ediyor. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın virüse yakalanmasının ardından pozitif test veren futbolcuların sayısı 14'e yükseldi.

Fransız ekibi, Paris Saint Germain maçı öncesinde yapılan taramada milli oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

24 yaşındaki oyuncu protokol gereğince evinde karantinaya alındı. Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda da virüse yakalandığı için izolasyon süreci geçirmişti. Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'da virüse yakalanan oyuncuların sayısı 14'e yükseldi.

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