Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı şöyle:

28 EYLÜL SALI



13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)



14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)



14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)



15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Stadı henüz açıklanmadı)



15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)



18.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)

29 EYLÜL ÇARŞAMBA



13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)



13.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)



14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)



14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)



14.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)



14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)



14.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)



14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Aksaray Dağılgan)



14.30 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba Şehir)



15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)



15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile İlçe)



15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe (Menemen İlçe)



15.30 Hendekspor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)



19.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Esenler Erokspor)

30 EYLÜL PERŞEMBE



13.00 Mardin 1969-Gümüşhanespor (Mardin 21 Kasım)



14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Osmanlı)



14.30 Hacettepe-Kahta 02 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)



15.30 Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kütahya Dumlupınar)



18.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

''OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM''