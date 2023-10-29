2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman bitecek? (2023 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri paylaşıldı)

Oyuncular tarafından en çok tercih edilen video oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını aşağıya çekiyor. Dolar kuruna endeksli alışverişe geçmeden önce platform üzerindeki son indirim olacak Cadılar Bayramı indirimi, 29 Ekim 2023 tarihl itibariyle başladı.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİM TARİHLERİ 29 Ekim'de başlayan Cadılar Bayramı indirimleri, 2 Kasım TSİ 21:00'e kadar sürecek. Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. Böylelikle korku ve karanlık temalı yapımlar başta olmak üzere yüzlerce oyun düşük fiyatla buluştu.