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2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman bitecek? (2023 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri paylaşıldı)

20 Kasım itibarıyla platform üzerinden Türk Lirası desteğini çekerek dolar kuruyla alışveriş yapılabileceğini duyuran Steam, Cadılar Bayramı'na özel indirim kampanyalarını paylaştı. Peki, 2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? İşte 2023 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri...

2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman bitecek? (2023 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri paylaşıldı)

Oyuncular tarafından en çok tercih edilen video oyun platformlarından biri olan , her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını aşağıya çekiyor. Dolar kuruna endeksli alışverişe geçmeden önce platform üzerindeki son indirim olacak Cadılar Bayramı indirimi, 29 Ekim 2023 tarihl itibariyle başladı. 

2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman bitecek? (2023 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri paylaşıldı) - 1

STEAM CADILAR BAYRAMI TARİHLERİ

29 Ekim'de başlayan Cadılar Bayramı indirimleri, 2 Kasım TSİ 21:00'e kadar sürecek.

2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman bitecek? (2023 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri paylaşıldı) - 2

Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. Böylelikle korku ve karanlık temalı yapımlar başta olmak üzere yüzlerce oyun düşük fiyatla buluştu.

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