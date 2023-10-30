3 bin yıllık işe gelmeme sebepleri

British Museum'ın elinde bulunan tablete göre 40 işçinin 280 günlük mesai dönemi boyunca işe gelme durumları kayıt altına alındı. Eğer işçiler herhangi bir sebeple işe gelmediyse bu özel sebepler ve tarihleri not edildi.

Tablette görülen kırmızı renkli yazılar işçilerin işe gelmediği günleri işaret ediyor. Kayıt sisteminde mevsim ay ve gün kullanıldı.

BİRA YAPMAK BİR SEBEP

Kayıtlara göre işe gelmeme sebepleri arasında bugün bize garip gelse de bira mayalamak gibi antik Mısır'da önemli sayılan gerekçeler de bulunuyor. Belirtmekte fayda var ki antik Mısır'da bira modern anlamda bildiğimiz içecekten biraz daha farklı. Antik Mısır'da bir daha yoğun ve tatlı aynı zamanda besleyici bir ürün olarak hem büyüklere hem çocuklara veriliyor. Mısır piramitlerini yapan kölelere de günlük yevmiye olarak bira verildiği biliniyor.

Hastalık halen günümüzde de geçerli bir sebep. Kayıtlara göre Pennub adındaki bir işçi annesinin hasta olması gerekçesiyle işe gitmiyor. Seba adındaki işçi ise akrep sokması nedeniyle mesaisini kaçırıyor.

Yine eşi ya da kızı kanadığı için işe gelmeyen işçiler bulunuyor. Tarihçilere göre bu kadınların regl dönemine işaret ediyor. Modern zamanda bir yakının regl olması işe gelmeme mazereti olarak kabul edilmese de kayıtlar antik Mısır'da erkeklerin bu dönemde evde daha fazla sorumluluk aldıklarına işaret ediyor.

İşe işe gelmeme arasında Mısır'a özgü sebepler de var. Bunların başında ise bir yakını mumyalamak geliyor. Mısırlılar yakınlarını mumyalayarak gömüyorlardı, cenaze işleri için işçilerin işe gitmediği anlaşılıyor.