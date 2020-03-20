3 kat hızlı sonuç veren corona virüs testi geliştirildi

Corona virüs ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında pek çok bilim ekibi yoğun mesai yapıyor. Virüs ile mücadelede en önemli alanlardan biri korna virüsü saptayabilmek.



Viral RNA’ya odaklanan mevcut yöntemlerin sonuçları yaklaşık 1,5 ile 2 saat arasında verdiği belirtiliyor.



Bu alanda yapılan bir araştırma bu test için harcanan sürenin hatırı sayılır oranda düşürülebileceği iddiasında.



New York Post’ta yer alan habere göre, ingiltere’nin saygın eğitim kurumlarından birisi olarak gösterilen Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları mevcut testlerden üç kat hızlı sonuç veren yeni corona virüs testi geliştirdi.



Ekip adına açıklamalarda bulunan Prof. Wei Huang, “Yeni testin güzelliği özellikle Sars-CoV-2’nin RNA’sını ve RNA parçalarını tanıyabilecek şekilde tasarlanmasında yatıyor. Testin kendisinde yanlış pozitif veya negatif sonuçları önleyecek denetimler bulunuyor ve sonuçlar hatasıza yakın” ifadelerini kullandı.



Yeni testler, Çin’deki Shenzhen Luohou Halk Hatanesi’nde virüsün klinik numuneleri kullanılarak doğrulanmış durumda. Ancak yeni test şu ana kadar sadece 16 örnek üzerinde denendi. Başka bir deyişle klinik doğrulamadan henüz geçmedi.



Yüksek başarı oranına sahip olduğu ifade edilen testlerin gerekli onayları alması durumunda kliniklerde, havaalanlarında ve hatta evlerde de kullanılabileceği belirtiliyor