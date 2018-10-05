İsveç 8 yaşındaki Saga Vanecek ve onun şans eseri gerçekleşen keşfini konuşuyor.



Zira Vanecek evlerinin yakınında bulunan Vidöstern Gölü’nde yüzdüğü sırada çok önemli bir keşif gerçekleştirdi.



Vanecek gölde yüzdüğü sırada Viking öncesi dönemden kalma bir kılıç buldu. Söz konusu kılıcın en az bin yaşında olduğu belirtiliyor.



Keşifin gerçekleşmesinin altına yatan en önemli nedenlerden biri ise iklim. Bölgede yaşanan kuraklık ve normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Vidöstern Gölü’nün su seviyesi ciddi miktarda düştü ve 8 yaşındaki kız çocuğu kılıcı bu sayede bulabildi.