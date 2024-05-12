Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, Şıyan-23 uydusu, Long March 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 522'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun, çevresi gözlemlerinde kullanılması planlanıyor.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer gözlemleri ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 36'sı yörüngede aktif halde bulunuyor.

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