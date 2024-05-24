AB, ChatGPT'nin veri doğruluğu standartlarını karşılamadığını söyledi

Avrupa Birliği (AB) gizlilik izleme birimi, yapay zeka ChatGPT'nin yanlış sonuç üretme riskini azaltma çabalarının veri doğruluğu ilkesine uymak için yeterli olmadığını belirtti. Görev gücü, şeffaflık için alınan önlemlerin faydalı olduğunu ancak veri doğruluğunun sağlanamadığını vurguladı.

AB, ChatGPT'nin veri doğruluğu standartlarını karşılamadığını söyledi

AB'nin gizlilik izleme birimi, OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT'nin gerçekte yanlış sonuç üretme riskini azaltmaya yönelik son çabalarının AB veri kurallarına uyumu sağlamak için yeterli olmadığını söyledi.

"VERİ DOĞRULUĞU İLKESİNE UYMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Birim web sitesinde yayınladığı bir raporda, "Şeffaflık ilkesine uymak için alınan önlemler ChatGPT'nin çıktısının yanlış yorumlanmasını önlemek için faydalı olsa da, veri doğruluğu ilkesine uymak için yeterli değildir" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ulusal AB gizlilik gözlemcileri tarafından yürütülen ortak soruşturmaların halen devam ettiği belirtilen raporda, bu nedenle sonuçlara ilişkin tam bir açıklama yapmanın henüz mümkün olmadığı ifade edildi.

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