AB düzenleyicileri, Birleşik Krallık gözlemcileri için Microsoft davasına ilişkin görüş istiyor

Microsoft geçtiğimiz ay, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) tarihteki en büyük oyun anlaşmasını engellemesinin ardından bulut yayın haklarını Ubisoft Entertainment'a satmayı teklif etti.

CALL OF DUTY İÇİN 10 YILLIK BİR ANLAŞMA YAPILDI



Microsoft ve Sony geçtiğimiz günlerde Activision'ın Call of Duty oyununun PlayStation konsollarında 10 yıl boyunca kalacağı bir anlaşmaya varmıştı.



Ancak sözleşme, Activision Blizzard'ın Call of Duty dışındaki oyunları için benzer bir taahhüt içermiyordu.

AVRUPA KOMİSYONU ONAYLAMIŞTI

Avrupa Komisyonu, Microsoft'un "Call of Duty" gibi popüler Activision oyunlarını rakip oyun yayın platformlarına lisanslamayı kabul etmesinin ardından Mayıs ayında anlaşmayı onaylamıştı.

AB ANTİTRÖST GÖZLEMCİLERİ ŞİRKETLERDEN GERİ BİLDİRİM İSTİYOR



Reuters'a konuşan kaynaklar, AB antitröst gözlemcisinin geri bildirim istemek için şirketlere e-posta gönderdiğini söyledi.

Kaynaklar, resmi bir soruşturma başlatılmadığını, herhangi bir hamle yapmadan önce CMA kararını bekliyor olabileceğini söyledi.

AB SORUŞTURMASI GÜNDEMDE DEĞİL



Diğer kaynaklar, Microsoft'un CMA teklifinin AB çözümleriyle uyumluluğu sağlayacak şekilde yapılandırılmasına atıfta bulunarak, bir AB soruşturmasının olası görünmediğini belirtti.

Komisyon e-posta hakkında yorum yapmayı reddederek, İngiltere'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kendi davası üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiğini yineledi.

MICROSOFT, SON ANLAŞMA TARİHİNİN SÜRESİNİ UZATMIŞTI

Microsoft ve Activision Blizzard, İngiltere'de yapılan müzakereler bir sonuca varana kadar anlaşmalarını uzatma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Öte yandan şirket, İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu'ndan onay alabilmek için Blizzard ile anlaşarak son tarihin süresini uzattı ve 18 Ekim olarak belirlemişti.



Microsoft'un artık Activision Blizzard'ın satın almasının karşısındaki tek engelin Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu olduğu belirtildi.