AB, X/Twitter'ın da aralarında bulunduğu 3 platforma soruşturma açtı

AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında X'in de dahil olduğu üç sosyal medya platformunu geçici olarak yasaklayabilir.

Reuters'ın haberine göre, AB endüstri şefi Thierry Breton, aralarında Elon Musk sahibi olduğu X yani eski adıyla Twitter'ın da bulunduğu üç teknoloji platformu hakkında içerik denetleme kararları nedeniyle soruşturma başlattı.



Teknoloji devleri, İsrail ile Filistin savaşının ardından zararlı içerik ve dezenformasyonun artmasıyla birlikte son haftalarda soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.



AB'nin geniş kapsamlı Dijital Hizmetler Yasası uyarınca, çok büyük teknoloji platformları ve arama motorları yasadışı içerik ve kamu güvenliğine yönelik risklerle mücadele etmek ve hizmetlerini manipülatif tekniklere karşı korumak için daha fazlasını yapmalıdır.

GEÇİCİ OLARAK YASAKLANABİLİR



Breton, "İşler yolunda gitmezse yargıç onları geçici olarak yasaklayabilir." ifadelerini kullandı.

France Inter ile yaptığı bir radyo röportajı sırasında konuşan Breton, soruşturulan diğer iki platformu belirtmedi.