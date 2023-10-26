Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

AB, X/Twitter'ın da aralarında bulunduğu 3 platforma soruşturma açtı

AB, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında X yani eski adıyla Twitter'ın da aralarında bulunduğu 3 platforma soruşturma başlattı. AB Endüstri şefi Thierry Breton, işlerin yolunda gitmediği takdirde bu platformların geçici olarak yasaklanabileceğini kaydetti.

AB, X/Twitter'ın da aralarında bulunduğu 3 platforma soruşturma açtı

AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında X'in de dahil olduğu üç platformunu geçici olarak yasaklayabilir.

Reuters'ın haberine göre, AB endüstri şefi Thierry Breton, aralarında Elon Musk sahibi olduğu X yani eski adıyla 'ın da bulunduğu üç teknoloji platformu hakkında içerik denetleme kararları nedeniyle soruşturma başlattı.

devleri, İsrail ile Filistin savaşının ardından zararlı içerik ve dezenformasyonun artmasıyla birlikte son haftalarda soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.

AB'nin geniş kapsamlı Dijital Hizmetler Yasası uyarınca, çok büyük teknoloji platformları ve arama motorları yasadışı içerik ve kamu güvenliğine yönelik risklerle mücadele etmek ve hizmetlerini manipülatif tekniklere karşı korumak için daha fazlasını yapmalıdır.

GEÇİCİ OLARAK YASAKLANABİLİR

Breton, "İşler yolunda gitmezse yargıç onları geçici olarak yasaklayabilir." ifadelerini kullandı.

France Inter ile yaptığı bir radyo röportajı sırasında konuşan Breton, soruşturulan diğer iki platformu belirtmedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...