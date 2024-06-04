ABD, genç kullanıcılar için sosyal medya algoritmalarını kısıtlamaya hazırlanıyor

ABD'de sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI İNCELEME ALTINDA

Wall Street Journal'ın haberine göre New York, eyalet milletvekillerinin vardığı geçici bir anlaşma çerçevesinde sosyal medya şirketlerinin ebeveyn izni olmaksızın gençlere yönelik içeriği kontrol etmek için algoritma kullanmasını yasaklamayı planlıyor.

Sosyal medya platformları son yıllarda bağımlılık yapıcı doğası ve gençler üzerindeki etkisi nedeniyle inceleme altına alındı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams Şubat ayında yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerine karşı gençler arasında ruh sağlığı krizini körükledikleri gerekçesiyle dava açtığını söylemişti.

Haberde, yasa tasarısının sosyal medya şirketlerinin reşit olmayanlara otomatik yayınlar sunmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.

EBEVEYN İZNİ OLMADAN BİLDİRİM GÖNDERMESİ YASAKLANACAK

Bu hafta oylanması beklenen tasarının, platformların ebeveyn izni olmadan gece saatlerinde küçüklere bildirim göndermesini de yasaklayacağını söyledi.

Mart ayında Florida Valisi Ron DeSantis, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan ve 14 ve 15 yaşındakilerin ebeveyn izni almasını zorunlu kılan bir yasa tasarısını imzalamıştı.

Utah, geçen yıl Mart ayında çocukların sosyal medyaya erişimini düzenleyen yasaları kabul eden ilk ABD eyaleti oldu ve onu Arkansas, Louisiana, Ohio ve Texas gibi diğerleri izledi.

