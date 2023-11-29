ABD polisi uyardı: Apple'ın yeni özelliğinde gizlilik endişesi

ABD'de polis, Apple'ın son güncellemesi iOS 17 ile birlikte gelen yeni bir iPhone özelliği konusunda gizlilik uyarılarında bulundu.

iOS 17 ile birlikte gelen NameDrop isimli bu özellik sayesinde kullanıcılar bir iPhone cihazı farklı bir iPhone cihazına yaklaştırarak iletişim bilgilerini paylaşabiliyor.

GİZLİLİK ENDİŞESİYLE KULLANICILARI UYARDI



Kolluk kuvvetlerinden gelen uyarıda, polis departmanları iOS 17 ile gelen NameDrop özelliğinden kaynaklanan olası bir "gizlilik" endişesiyle kullanıcıları uyardı.

Birçok kullanıcının telefon ayarlarını kontrol etmediği gerekçesiyle gizlilik endişeleri bulunan güvenlik güçleri, istemeden de olsa kullanıcıların iletişim bilgilerinin alınabileceğini açıkladı.

Bu nedenle, insanların özelliği varsayılan olarak kapatmaları ve aynı şeyi çocukları için de yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

NAMEDROP NASIL KAPATILIR?



Herhangi bir endişe varsa NameDrop nispeten kolay bir şekilde kapatılabilir.

Bunun için kullanıcılar "Ayarlar" seçeneğini açıp "Genel" ve ardından "AirDrop "a tıkladıktan sonra "Cihazları Bir Araya Getirme" seçeneğiyle bu ayarı kapatabiliyor.