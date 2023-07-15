ABD’de araştırmacılar, gen düzenlemesiyle yüksek verimli ağaç yetiştirdi

"Phys" adlı internet sitesindeki haberde, Kuzey Carolina Üniversitesinden CRISPR Uzmanı Rodolphe Barrangou ve ağaç genetikçisi Jack Wang öncülüğündeki ekibin yaptığı araştırmanın bulguları, kağıttan bebek bezine kadar pek çok alanda kullanılan lifin üretiminin daha çevreci ve ucuz hale getirilebileceğini ortaya koyuyor.



Araştırma tahmini modelleme yöntemini kullanarak kavak ağaçlarındaki odun özü oranını düşürmeyi, karbonhidrat oranını artırmayı hedefledi.



Barrangou, daha sürdürülebilir bir orman varlığı oluşturmak için "Kümelenmiş Düzenli Aralıklı Kısa Palindromik Tekrarlar (CRISPR-Cas9)" olarak adlandırılan gen düzenleme yöntemi kullandıklarını belirtti.



Araştırmada, kavak ağacında, odun özü üretimiyle ilintili 21 önemli geni hedefleyen 70 bin farklı gen düzenleme stratejisi öngörülürken, en iyi 7 strateji uygulanmak üzere seçildi. Bu bağlamda 174 sıra kavak ağacının gelişimi, 6 ay boyunca Kuzey Carolina'daki serada gözlemlendi.



Kavak ağaçlarında, 6 ay sonunda odun özü içeriğinin yüzde 50 oranında azaldığı görüldüğü, karbonhidrat-odun özü oranında da yüzde 228’lik bir artış gözlemlendiği aktarıldı.



DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR LİFLER ÜRETMESİNE YARDIMCI OLABİLİR



Araştırma, ağaçlarda azaltılmış odun özü içeriğinin kağıt hamuru verimini artırabileceğini ve fabrikaların yüzde 40'a kadar daha sürdürülebilir lifler üretmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.



Ağaç genetikçisi Wang, çok katmanlı gen düzenlemesinin, doğal kaynakların, iklim değişikliği ve daha az arazi kullanarak daha sürdürülebilir biyo malzemeler üretme ihtiyacı dolayısıyla giderek daha fazla zorlandığı bir zamanda ormanların dayanıklılığını, üretkenliğini ve kullanımını geliştirmek için dikkate değer bir fırsat sunduğunu söyledi.



Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.