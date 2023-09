ABD'de milenyumun en büyük tekelleşme davası Google'a açıldı

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.



Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.



Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.



Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.



ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.