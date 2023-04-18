ABD'de milletvekillerine TikTok yasaklansın çağrısı

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Temsilciler Meclisi Üyesi Milletvekili Dan Crenshaw'ın liderliğinde 17 Cumhuriyetçi milletvekili, Senato Kurallar ve Yönetim Komitesi ve Temsilciler Meclisi İdare Komitesi liderlerini, milletvekillerinin TikTok kullanmasını yasaklamaya çağırdı.



Milletvekilleri, konuya ilişkin kaleme aldıkları dilekçede, Amerikalıların verilerinin gizliliği ve casus yazılım uygulaması risklerinin azaltılması için tüm Kongre üyelerinin TikTok'u kullanmayı derhal bırakmaları gerektiğini belirtti.



Bu kapsamda liderleri, Temsilciler Meclisi ve Senatoda ilgili kuralları değiştirmeye ve gerekli önlemleri almaya çağıran milletvekilleri, bazı Kongre üyelerinin TikTok'u seçmenleriyle iletişim kurmak için kullanmaya devam ettiğini kaydetti.



ABD’de 2 Çinli "gizli polis karakolu" kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı Haberi Görüntüle TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının yarattığı sorunlara işaret eden vekiller, hassas Kongre bilgilerinin ve seçmenlerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.



Milletvekilleri, "Kongre üyelerinin TikTok'u resmi olarak kullanmasını yasaklayacak şekilde Senato ve Temsilciler Meclisi kurallarında değişiklik yapmanızı rica ediyoruz." ifadesini kullandı. MONTANA'DA TAMAMEN YASAKLANSIN OYLAMASI ABD'nin Montana eyalet meclisinde milletvekilleri, TikTok'un eyalet genelinde kullanımının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı.



Tasarı, 43 "hayır" oyuna karşı 54 "evet" oyuyla meclisten geçerek Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte'un masasına gitti.



Gianforte'un tasarıyı onaylaması halinde Montana, ABD'de TikTok'un tamamen yasaklandığı ilk eyalet olacak.



Montana'da geçen yıl TikTok'un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.