ABD'nin 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yapan uzay aracı Odysseus yan yattı

ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, dün Ay'a iniş yaptı.

Ay üzerine zorlu bir iniş yapan aracın, ayakları üzerinde değil, yan durduğu açıklandı. "Hayatta ve iyi durumda" olduğu söylenen araç yana yatık pozisyonda olsa da planlanan görevlerini yerine getirebilecek.

Intuitive Machines daha önce 118 milyon dolarlık Odysseus'un altı ayağının yerde olduğuna dair veriler almıştı, ancak güncellemeler iniş aracının ay yüzeyinde yattığını ortaya çıkardı.

Şirket, inişten sadece bir gün sonra bacaklardan birinin sıkışarak yan tarafına düştüğünü bildirdi.

Yetkililer Odysseus'un devrilmesine rağmen çalışma kabiliyetlerinin çoğuna sahip olduğunu söyledi.

