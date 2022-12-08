AB'nin metaverse skandalı: 400 bin dolarlık partiye 6 kişi katıldı

Avrupa Birliği kendi kurduğu metaverse platformunu tanıtmak için bir parti düzenledi. "Müzik ve eğlence dolu" diye lanse edilen sanal plaj partisi için yaklaşık 400 bin dolar harcandı.



24 saat sürmesi planlanan parti, AB'nin yeni açıklanan Global Gateway stratejisi için gençleri heyecanlandırmayı amaçlıyordu.



TRT Haber'de yer alan habere göre, sanal partiye katılan gazeteci Vince Chadwick, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'nin metaverse'indeki 'galaya' geldim. Etraftaki diğer 5 kişiyle şaşkın şaşkın sohbet ettik" diye yazdı.



Chadwick, "Bu ilk sohbetten sonra hepsi çıktı. Ben yalnız kaldım" diye ekledi.

"UTANÇ VERİCİ"



Insider'ın haberine göre plan, AB çalışanlarının kendisinde bile şüphe uyandırmıştı.



Geçen ay etkinliğin duyurulmasının ardından gazeteye röportaj veren kurum çalışanlarından biri partiyi "utanç verici" diye nitelendirmişti.

TWİTTER KULLANICILARINDAN ELEŞTİRİ



Twitter kullanıcıları da AB'yi sert eleştirmişti. Bir kullanıcı, “Cidden mi? Doğu Afrika'da büyük kuraklık var, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kamplardaki mülteciler için yeterli gıda ve fon yok. Siz paraları buna mı harcıyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.



İddiaya göre Global Gateway stratejisi, Çin'in etkisine karşı koymak ve pandeminin ardından dünyanın toparlanmasını sağlamak için geliştirildi.



HEDEF KİTLE: SİYASİ MESELELERLE İLGİLENMEYEN 18-35 YAŞ KİŞİLER



Kurumun adı açıklanmayan bir temsilcisi, projenin hedef kitlesinin, AB'ye dair tarafsız olan ve özellikle siyasi meselelerle ilgilenmeyen 18-35 yaşları arasındaki kişiler olduğunu söylemişti.



AB'nin bu kişilerin dikkatini çekmek için metaverse partisine başvurduğu düşünülüyor.



METAVERSE POPÜLERLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLABİLİR



Öte yandan, geçen yıl büyük bir heyecan yaratan ve devlet kurumlarıyla şirketleri büyük yatırımlar yapmaya sevk eden metaverse konsepti son zamanlarda popülerliğini yitirmiş olabilir.



Örneğin, en büyük metaverse projelerinden Decentraland'in 24 saatlik aktif kullanıcı sayısının ekim ayında 50'nin altına düştüğü bildirilmişti.



Decentraland'de şimdiye kadarki en yüksek günlük aktif kullanıcı sayısı 675'e ulaşabildi. Bir diğer büyük proje The Sandbox'ta da bu rakam yaklaşık 4 bin 503.