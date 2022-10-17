Mark Zuckerberg'in metaverse dünyasına olan kör inancı, 400 milyar dolarlık imparatorluğunun yıkımı mı olacak?

Mark Zuckerberg’in Metaverse dünyasına olan tutkusu şirket ve kendi kişisel serveti için maddi kayıplara yol açmaya başladı.

Metaverse, birçok eleştirinin odak noktası olmaya devam ediyor.



Eleştirmenler ve yatırımcılar Metaverse dünyasının grafiklerin 1990'lardaki oyun videoları kadar ilkel gözüktüğünü, sanal evrende yapılacak çok az şey olduğunu ve ilk etapta Metaverse girmenin pek bir anlamı olmadığını düşünüyor.



Ancak Zuckerberg, Silikon Vadisi'ndeki yatırımcıların ve eleştirmenlerin aksine Metaverse'in internetin geleceği olacağı konusunda tutkusundan vazgeçecek gibi gözükmüyor.



Zuckerberg, on yıl içinde bu alternatif gerçekliğe bir milyar kullanıcıyı dahil etmek ve burayı günde yüz milyarlarca dolar değerinde dijital ticaretin gerçekleştiği bir pazara dönüştürmek istiyor.

Mark Zuckerberg, pandemi döneminde internet kullanımın artmasıyla sosyal ortamın bu evrende gerçekleşeceğine inanarak yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yaptı.



Metaverse ile insanların çevrimiçi olarak birbirleriyle etkileşime gireceği, oyun oynayacağı, iş toplantıları yapabileceği başka bir dünya oluşturmayı amaçladı.

Fakat geçtiğimiz günlerde Meta şirketinden sızan belgelerde, Metaverse'ün merkezi Horizon Worlds'ün aylık ziyaretçi sayısının 200 bin olduğu ortaya çıktı.

Bu gibi gelişmelerin ardından Zuckerberg’in sahip olduğu Meta şirketinin geçtiğimiz 14 ayda hisse fiyatları yaklaşık yüzde 60 düştü ve şirketin güncel piyasa değerini 400 milyar dolara indirdi.



Hisse fiyatlarındaki düşüşün piyasa değeri ise yaklaşık 600 milyar dolar olarak hesaplandı.



Ancak Zuckerberg’in kişisel serveti ocak ayından bu yana 76 milyar dolar azaldı ve Metaverse projesi onu dünyadaki en zengin 20 kişi arasından çıkardı.



ŞİRKET ÇALIŞANLARI METAVERSE İLE DALGA GEÇİYOR

Şirket içinden sızan bilgilere göre, Meta çalışanları da Mark Zuckerberg’in hayaline pek inanmıyor.



Şirket çalışanlarının Metaverse'de yapılan değişikliklere alaycı bir şekilde yaklaştığı belirtilerek, "MMH" veya "Mark'ı Mutlu Et" gibi sözlerle projeye alaycı bir şekilde atıfta bulunduğu ortaya cıktı.



Meta'nın Metaverse bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Vishal Shah'da şirket personellerinin Metaverse olan inancının az olduğunu farkederek çalışanlarının mesaj kutusuna, "Bu tasarladığımız ürünün neden her zaman kulladığımız diğer ürünler kadar sevmiyoruz? Gerçek şu ki, biz Metaverse sevmezsek kullanıcılarımızın onu sevmesini nasıl bekleyebiliriz?" şeklinde bir mesaj bıraktı.



"ZUCKERBERG'İN KİBİRİ BU SEFER ONU MAHVEDECEK"

Eleştirmenler bu sanal dünyanında insanlar için korkutucu bir yer olduğuna inanıyor.

Bir BBC araştırmacısı, 13 yaşında çocuk rolü yaparak Metaverse evreninde bir dijital striptiz kulübüne kolayca erişebildiğini söyledi.

Çocuklara Şiddeti Önleme Ulusal Derneği (NSPCC) sözcüsü, Metaverse'in bazı bölümlerini tasarım gereği tehlikeli olarak nitelendirdi.



Bazı eleştirmenler ise, "Çocuklara zarar veren, bireyselliği ve bölünmeyi körükleyen, demokrasiyi zayıflatan ve çok daha fazlasını içeren Meta'nın açgözlü CEO'su insanları bu uğursuz ortamda daha fazla zaman geçirmeye ikna edebileceğini düşünme cesaretine sahip. Sömürücü şirket. Tuhaf kibiri bu sefer onu mahvedecek" şeklinde ifadeler kullandı.

Mark Zuckerberg'in bu cesur ve yeni dünyası insanlardan pek güven oyu almışa benzemiyor.