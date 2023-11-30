Adabeyan kargo dolandırıcılığı sosyal medya gündeminde: Kimlik avı dolandırıcılığı nedir?

KİMLİK AVI DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

Kimlik avı; yanıltıcı e-postalar, mesajlar, reklamlar veya kullandığınız sitelere benzeyen siteleri kullanarak kişisel bilgileri çalma veya online hesaplara müdahale etme girişimidir. Örneğin, kimlik avı amaçlı bir e-posta, bankanızdan geliyormuş gibi görünebilir ve banka hesabınızla ilgili gizli bilgileri isteyebilir.



Kimlik avı amaçlı iletiler veya içerikler:



Sizden kişisel veya finansal bilgilerinizi isteyebilir.



Bağlantıları tıklamanızı veya yazılım indirmenizi isteyebilir.



Bankanız, kullandığınız sosyal medya sitesi veya iş yeriniz gibi saygın bir kuruluşun kimliğine bürünebilir.



Ailenizden biri, bir arkadaş veya iş arkadaşı gibi tanıdığınız bir kişinin kimliğine bürünebilir.



Güvendiğiniz bir kuruluştan veya kişiden gelen bir ileti gibi görünebilir.