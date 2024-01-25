Akıllı telefon rekabetinde ilk: Apple, Çin'de zirveyi ele geçirdi

Küresel akıllı telefon pazarında bir ilk yaşandı.



Apple, 2023 yılında yüzde 17,3'lük rekor pazar payı ile Çin'de ilk kez lider akıllı telefon şirketi oldu.



International Data Corporation (IDC) verilerine göre Çin'de akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüşle 271,3 milyon adet olarak gerçekleşti.



Zayıf tüketici talebi ve ekonomik durgunluk nedeniyle bu rakam son 10 yılın en düşük hacmi olarak kaydedildi.



Apple'ı yüzde 17,1'lik pazar payı ile Honor takip etti. OPPO, yüzde 16,7 ile üçüncü sırada yer alırken, arkasından Vivo ve Xiaomi geldi.



Uzmanlar, Apple'ın başarısında talebi canlandırmak için uygulanan fiyat promosyonlarından kaynaklandığını açıkladı.



Huawei ise iki yıldan uzun süredir ilk 5 içerisinde kendine yer bulamadı.