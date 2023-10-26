Alan Wake 2 çıkış yapıyor: Grafik kalitesi farkı oyunseverleri şaşırttı

27 Kasım Cadılar Bayramında çıkış yapacak olan Alan Wake 2, oyun camiası tarafından değerlendirildi.

PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformlarında satışa sunulacak olan oyun 13 yıllık esaretinden kurtulma umuduyla FBI ajanı Saga Andreson'un etrafında şekillenen doğaüstü bir korku hikayesine odaklanıyor.

Alan Wake 2'ye gelen puanlamalar ise şöyle;



Dexerto - 10/10

Gamereactor UK - 10/10

GamesHub - 10/10

Screen Rant - 10/10

VGC - 10/10

Gamespot - 10/10

GamesRadar+ - 10/10

Player 2 - 10/10

TheSixthAxis - 10/10

XboxEra - 10/10

Carole Quintaine - 9.5/10

CGMagazine - 9.5/10

God is a Geek - 9.5/10

IGN - 9/10

COGconnected - 9/10

GamingTrend - 9/10

Jeuxvideo - 9/10

Windows Central - 9/10

Wccftech - 9/10

Metro GameCentral - 6/10



Metacritic - 89 (PS5/19 Review) / 96 (PC/12 incelemesi)

OpenCritic - 88

P﻿​S5 İLE PC ARASINDAKİ GRAFİK KALİTESİ FARKI

Öte yandan Digital Foundry, Alan Wake 2'yi PlayStation 5 ile Bilgisayar arasındaki grafik kalitesinin farklarını paylaştı.

RTX 4090 Ekran kartıyla oyunu çalıştıran Digital Foundry, Alan Wake 2'yi maksimum ayarlarda çalıştırdı. Oyunseverler ise PS5 ile PC arasındaki grafik kalitesi farkını şaşkınlıkla karşıladı.

İşte Alan Wake 2 oyununda PS5 ve PC arasındaki grafik kalitesi farkı;