Alman hükümeti: Tesla fabrikasının kundaklanması açık bir suç

ÇEVRECİ GRUPLARDAN FABRİKAYA PROTESTO



Geçtiğimiz hafta çevreci gruplar "Tesla'yı Durdurun" ve "Robin Wood", söz konusu Tesla fabrikasının ormanlık alana doğru genişletilmesi projesini, yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesileceği ve bölgenin su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle protesto etmişti.



Onlarca aktivist, bölgeye kamp kurmuştu. Grünheide sakinleri ise Şubat ayında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanmıştı.



Fabrika arazisinin genişletilmesini protesto eden çevreci gruplardan Robin Wood, yangınla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

Mart 2022'de açılan Avrupa'daki tek Tesla fabrikasında yaklaşık 12 bin 500 kişi çalışıyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ



Tesla'nın Avrupa'daki tesislerinin kapatılmasına neden olan kundaklama şüphesine yönelik Alman hükümeti açıklama yaptı.



Tesla'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz açıklaması yapan hükümet sözcüsü bunun açıkca bir suç olduğunu belirterek "Buna yönelik yasalarımız var" dedi.

