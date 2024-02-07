Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman, saat kaçta dönecek? Dönüş yolculuğunun canlı yayın bilgileri belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz koşullar nedeniyle ertelenmişti. Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TUA'nın simultane çevirisi eşliğinde takip edilebilecek. Peki, Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman, saat kaçta dönecek?

Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman, saat kaçta dönecek? Dönüş yolculuğunun canlı yayın bilgileri belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü 3 kez ertelenmişti. Gezeravcı ve ekibinin Dünya'ya ne zaman döneceği ile ilgili SpaceX'ten yeni bir açıklama geldi.

Dragon uzay aracı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihi 7 Şubat 17.05 olarak açıklandı.

Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman, saat kaçta dönecek? Dönüş yolculuğunun canlı yayın bilgileri belli oldu - 1

DÖNÜŞ YOLCULUĞU SAAT KAÇTA, NASIL İZLENEBİLECEK?

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren izlenebilecek.

Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.

Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te yapılacak. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.

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