AMD, yapay zeka çiplerini tanıttı: 4 milyar dolarlık gelir beklentisi

AMD, en yeni yapay zeka işlemcilerini tanıttı ve sektör Nvidia'ya meydan okumak amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka çipleri geliştirme planını detaylandırdı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Computex teknoloji fuarında AMD CEO'su Lisa Su, 2024'ün dördüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak olan MI325X hızlandırıcısını tanıttı.

YENİ ÇİP SERİSİNİ DE DUYURDU

AMD 2025 yılında satışa sunulması beklenen ve yeni çip mimarisine dayanacak olan MI350 adlı yeni çip serisini de görücüye çıkarttı.



35 KAT DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERMESİ BEKLENİYOR



Halihazırda mevcut olan MI300 serisi yapay zeka çipleriyle karşılaştırıldığında AMD, MI350'nin çıkarımda 35 kat daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi.

Ayrıca AMD, 2026 yılında piyasaya sürülecek ve "Next" adı verilen bir mimariye dayanacak olan MI400 işlemci serisini de tanıttı.

HER YIL YENİ BİR YAPAY ZEKALI İŞLEMCİ GELECEK

AMD her yıl bir yapay zeka işlemcisi döngüsü hedefliyor. Benzer şekilde Nvidia da her yıl yeni bir yapay zeka çipi çıkarmayı planladığını söyledi.

4 MİLYAR DOLAR BEKLENTİ

AMD, 2024 yılı için yaklaşık 4 milyar dolarlık yapay zeka çipi satışı beklediğini ve bu rakamın bir önceki tahmine göre 500 milyon dolar arttığını söyledi.

AMD Computex etkinliğinde en yeni nesil merkezi işlemci birimlerinin (CPU) 2024 yılının ikinci yarısında satışa sunulacağını söyledi.

İşletmeler genellikle veri merkezlerinde yapay zeka çiplerine öncelik verirken, AMD'nin bazı CPU'ları grafik işlemci birimleriyle birlikte kullanılıyor, ancak oran GPU'lar lehine çarpık.

AMD, yapay zeka bilgisayarlarında cihaz içi yapay zeka görevlerini yerine getirmeye adanmış yeni nöral işlem birimlerinin (NPU) mimarisini ayrıntılı olarak açıkladı.

HP ve Lenovo gibi PC sağlayıcıları, AMD'nin yapay zekalı PC işlemcilerini içeren cihazları piyasaya sürecek.