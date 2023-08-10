Amerika'da robot güvenlik devriyesi: Star Wars'un R2-D2'suna benzetildi

Crocker Park, 420 kg ağırlığında devriye atan bir robota sahip.
SAM'in ziyaretçileri ve çalışanları güvende tutmak için yapay zeka ile donatıldığı belirtildi.
Crocker Park Pazarlama Başkan Yardımcısı Stacey Schmidt, "O bizim gizli ajanımız. Crocker Park'taki güvenlik ekibimizin yeni bir üyesi. Bu sadece güvenlik ekibimizin, burada çok sık yaşanmayan bir şey olması durumunda kameraları, videoları ve görüntüleri kontrol etmek için yedekleme fırsatına sahip olması için ek bir araç." dedi
Yeni güvenlik görevlisi yağmur çamur demeden günde 24 saat çalışıyor ve dokuz farklı güzergahta devriye geziyor.
YAPAY ZEKA SAHADAKİ GÜVENLİK EKİBİNE UYARI VERİYOR
SAM'in yapay zeka algoritmaları anormal bir durumu tespit etmesini ve sahadaki güvenlik ekibine gerçek zamanlı uyarılar vermesini sağlıyor.
Hırsızlıklar, yangınlar, araba kazaları ve daha fazlası için devriye geziyor.
"ÇOCUKLAR STAR WARS'TAN BİR ROBOT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ"
Alışveriş yapan müşteri Colt Eberling, "İçeri ilk girdiğimizde şaşırdım. Okumaya başlayana kadar ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, en azından güzel bir şekilde etiketlenmiş, böylece orada neler olup bittiğini anlayabiliyorsunuz ama evet, çocuklar Star Wars'tan bir robot olduğunu düşündüklerini söylediler." dedi.
Bir başka alışveriş yapan müşteri Andrea Hubbard, "Doğru şekilde kullanıldığı sürece bir sorun görmüyorum. Herkes şu anda yapay zekadan bahsediyor ama bu iyi bir amaç için kullanılıyor. Yapay zekayı sadece öğrencilerin ödev yazması için kullanmazsınız" diye konuştu.
SAM, KİMSEYİ İŞSİZ BIRAKMADI
Öte yandan SAM'in kimsenin elinden işini almadığı belirtildi.
Crocker Park'ta bulunan 15 tam zamanlı güvenlik görevlisi olduğu ve perde arkasında her zaman bir insanın çalıştığı vurgulandı.
SAM, 360 derece video, plaka tanıma ve termal görüntüleme gibi birçok özelliğe sahip.
SAM'de ayrıca bir acil durum kırmızı düğmesi bulunuyor. Birinin başı dertteyse bu düğmeye basabilir ve otomatik olarak bir güvenlik görevlisine bağlanır.
SUÇ ORANINI YÜZDE 46 DÜŞÜRDÜ
Knightscopes Başkan Yardımcısı ve Baş Müşteri Sorumlusu Stacy Stephens 19 News'e yaptığı açıklamada Huntington Park Polis Departmanına göre K5 Otonom Güvenlik Robotunun suçları %46 oranında azalttığını söyledi.
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