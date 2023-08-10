Amerika'da robot güvenlik devriyesi: Star Wars'un R2-D2'suna benzetildi

Crocker Park, 420 kg ağırlığında devriye atan bir robota sahip.

SAM'in ziyaretçileri ve çalışanları güvende tutmak için yapay zeka ile donatıldığı belirtildi.



Crocker Park Pazarlama Başkan Yardımcısı Stacey Schmidt, "O bizim gizli ajanımız. Crocker Park'taki güvenlik ekibimizin yeni bir üyesi. Bu sadece güvenlik ekibimizin, burada çok sık yaşanmayan bir şey olması durumunda kameraları, videoları ve görüntüleri kontrol etmek için yedekleme fırsatına sahip olması için ek bir araç." dedi



Yeni güvenlik görevlisi yağmur çamur demeden günde 24 saat çalışıyor ve dokuz farklı güzergahta devriye geziyor.

YAPAY ZEKA SAHADAKİ GÜVENLİK EKİBİNE UYARI VERİYOR



SAM'in yapay zeka algoritmaları anormal bir durumu tespit etmesini ve sahadaki güvenlik ekibine gerçek zamanlı uyarılar vermesini sağlıyor.

Hırsızlıklar, yangınlar, araba kazaları ve daha fazlası için devriye geziyor.

