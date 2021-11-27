'ANKA' Kazakistan'da uçacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA insansız hava aracı Kazakistan'a da ihraç edilecek. Kazakistan, 3 ANKA ve 2 yer sistemi alacak.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.11.2021 - 13:20

'ANKA' Kazakistan'da uçacak

İhracat sözleşmesi kapsamında 2023 yılına kadar 3 ANKA, 2 yer sistemi, lojistik destek paketi 'a teslim edilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Tunus'tan sonra Kazakistan ihracatını çok önemli bir başarı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kotil, "ANKA'larımızın artık uluslararası alanda kullanılacak olması bizleri gururlandırıyor'' dedi.

ANKA insansız hava aracı , 30 saati aşan süre havada kalabiliyor.

250 kilometreyi aşan görüş hattı menziliyle görev yapan ANKA, 350 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

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