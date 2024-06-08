Apollo 8 astronotu uçak kazasında hayatını kaybetti

AY'A ULAŞAN İLK İNSANLARDAN BİRİ Aralık 1968'de Apollo 8 görevinin bir üyesi olan Anders, Amerikalı arkadaşları Frank Borman ve James Lovell ile birlikte Ay'a ulaşan ilk insanlardan biri oldu. Mürettebat, 27 Aralık 1968'de Dünya'ya başarıyla dönmeden önce Ay'ın yörüngesinde iniş yapmadan on kez döndü. Ay yörüngesinde Anders, uzayın uçsuz bucaksız karanlığına karşı parlak mavi Dünya'nın bir fotoğrafını çekmeyi başardı. Fotoğrafın ön planında Ay'ın kraterli yüzeyi vardı.

Apollo 8 astronotlarından William Anders, cuma günü bir uçak kazasında yaşamını yitirdi. Anders, 55 yıl önce uzaydan tarihi "Dünya'nın Doğuşu" fotoğrafını çekmişti. Oğlunun ABD medyasına yaptığı açıklamaya göre Anders, cuma sabahı Washington eyaleti açıklarında düşen küçük bir uçağın pilotuydu. Anders uçakta yalnızdı. Ekipler bölgede aramalarına devam ediyor ancak henüz bir cenazeye ulaşamadıklarını söyledi.

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 100 FOTOĞRAF

“Dünya'nın Doğuşu” fotoğrafı, önemli tarihi görüntülerin derlendiği listelerde sık sık yer alıyor. Life Magazine'in “Dünyayı Değiştiren 100 Fotoğraf” kitabında da yer aldı.



Fotoğrafın orijinal bir versiyonu 2022 yılında Kopenhag'daki bir müzayedede 11 bin 800 euroya satıldı.



NASA şefi Bill Nelson sosyal medya platformu X'te, “1968'de Apollo 8 sırasında Anders insanlığa bir astronotun verebileceği en derin hediyelerden birini sundu” paylaşımında bulundu.

"BAŞKA BİR ŞEY GÖRMEMİZE YARDIMCI OLDU: KENDİMİZİ"



Nelson gönderisinin devamında, "Ay'ın eşiğine kadar gitti ve hepimizin başka bir şeyi görmesine yardımcı oldu: kendimizi. Keşif derslerini ve amacını somutlaştırdı. Onu özleyeceğiz” diye yazdı.



17 Ekim 1933'te Hong Kong'da doğan Anders, ABD Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu ve daha sonra nükleer mühendislik alanında yüksek lisans yaptı.

ANDERS'IN DÜNYADAKİ HAYATI



Astronot olarak görev yaptıktan sonra Anders, başta Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun ilk başkanı olmak ve daha sonra ABD'nin Norveç Büyükelçisi olarak görev yapmak üzere teknolojiyle ilgili çeşitli devlet görevlerinde bulundu.



1990'ların başında emekli olmadan önce CEO ve başkan olarak ABD savunma ve havacılık şirketi General Dynamics'in başına geçti.



İnsanlar Ay'a en son 1972 yılında Apollo 17 görevi sırasında ayak basmıştı, ancak NASA önümüzdeki yıllarda ilk kadın ve beyaz olmayan kişi de dahil olmak üzere Ay'a yeni astronotlar göndermeyi hedefliyor.