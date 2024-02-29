Apple Car projesinin perde arkası: Direksiyonu Siri kontrol edecekti

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın elektrikli araç projesi 10 yıllık bir çalışma ve yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırımın ardından iptal edildi.

New York Times'ın haberine göre, Aralık 2020'de Apple CEO'su Tim Cook, Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'yı satın almak için bir teklif sundu.



Ancak Elon Musk'ın Apple'ın CEO'su olmak istemesi nedeniyle görüşmeler tıkandı.

Görüşmelere aşina olan iki kişiye göre şirket, Elon Musk ile Tesla'yı satın alma konusunda bazı görüşmeler yaptı. Ancak sonuçta, kendi otomobilini üretmenin başka bir işletmeyi satın alıp entegre etmekten daha mantıklı olduğuna karar verdi.



ARAÇ SİRİ TARAFINDAN KONTROL EDİLECEKTİ



Apple Car projesinde aracın bir direksiyon simidine sahip olmaması ve bunun yerine tamamen Siri tarafından kontrol edilmesinin planları da yapılıyordu.

Ünlü tasarımcı Jonathan Ive ve Apple CEO'su Tim Cook'a sunulan bir demoda tasarımcı ekibi Avrupa minivanına benzeyecek bir otomobil konseptleri çizdi.

Bu konseptte direksiyon simidinin olmadığı ve aracın Apple sanal asistanı Siri tarafından kontrol edildiği kaydedildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR

Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının yer aldığı ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerine iş başvurusunda bulunmalarının mümkün olduğu ifade edildi.



Ayrıca işten çıkarmaların da olacağı kaydedilirken boyutunun net olmadığı belirtildi.