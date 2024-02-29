Apple CEO'su Tim Cook: Yapay zeka alanında çığır açacağız

Apple kullanıcıları üretken yapay zeka teknolojisinde şirketin nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.



Apple CEO'su Tim Cook bugün hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada, Apple'ın yapay zeka teknoljisi ve özellikleri geliştirmek için önemli miktarda bütçe harcaması yaptıklarını belirterek, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli olduğuna inandığını söyledi.

Teknoloji devinin CEO'su Şubat ayının başlarında üretken yapay zeka özelliklerinin bu yılın sonlarına doğru gelebileceğini açıklamıştı, bugünkü hissedarlar toplantısında Cook'un Apple'ın yapay zeka planlarına ilişkin şimdiye kadarki en güçlü açıklaması yer aldı.

"YAPAY ZEKA ALANINDA ÇIĞIR AÇACAĞIZ"

Yapay zeka alanında çığır açacaklarını belirten Cook, "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan jeneratif yapay zeka alanında çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

"APPLE WATCH ANTRENMANLARINIZA YARDIM EDECEK"

Apple'ın akıllı saatlerien de yapay zeka özelliklerinin geleceğini söyleyen Tim, "Yapay zeka, günlük işlerden en önemli işlere kadar her türlü görev için kullanıcılarımızın hayatına dokunacak. Yapay zeka, Apple Watch'un antrenmanlarınızı takip etmenize yardımcı olmasını, yürüyüşe mi yoksa yüzmeye mi gittiğinizi otomatik olarak algılamasını sağlıyor. Bir araba kazası geçirdiğinizde iPhone'unuz yardım çağırabiliyor"

"MAC, OLAĞANÜSTÜ BİR YAPAY ZEKA MAKİNESİ"

Mac cihazları için de yapay zeka özellikleri geliştirdiklerini açıklayan CEO, "Apple silikonundan güç alan her Mac, olağanüstü yetenekli bir yapay zeka makinesi. Aslında bugün piyasada yapay zeka için daha iyi bir bilgisayar yok." diye konuştu.