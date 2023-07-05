Apple, Epic Games davasını yargıtaya taşıyor

Apple, Epic Games davasını Yargıtay'a götürüyor.



Şirket, uygulama içi satışlarda kesinti yapmak için yapılan bir girişimin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurarak Epic Games'in antitröst davasını dinlemesini talep ediyor.



İki alt mahkeme, Apple'ın kendi ödeme seçeneklerini içeren yönergeleri kaldırması gerektiğine hükmetmişti. Bu karar, Apple'ın karını azaltan bir politikaydı.



Epic Games ile yaşanan mücadele, 2020 yılında Fortnite'a yeni bir güncelleme yayınlamasıyla başladı.



Bu güncelleme, Apple'ın uygulama içi satın almaları zorunlu kılan politikasını ihlal etti ve Apple'a yüzde 30'luk bir kesinti sağladı.

ABD BÖLGE YARGICI 2021'DE KURAL İHLALİNİ KABUL EDEREK KARAR VERDİ

Dava süreci her iki taraf için de karmaşık geçti. 2021'de bir ABD Bölge Yargıcı, Epic'in Apple'ın kurallarını bilerek ihlal ettiğine ve Fortnite'ı App Store'a geri eklemesine gerek olmadığına karar verdi.

Yargıç ayrıca Apple'ın bir tekel gibi davranmadığını, ancak şirketin uygulamaların üçüncü taraf ödeme sistemleri sağlamasına izin vermesi gerektiğini belirtti.



Apple, Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı ve Epic Games de politikayı değiştirmek için dava açtı.



Yargıtay'a yapılan başvuruda, Apple'ın avukatları, kararın Epic Games'in ötesine geçtiğini ve mahkemenin yetkisini aştığını iddia ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ GEREĞİ İZİN VERMEK ZORUNDA



Apple, 2024'e kadar yeni Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacak.

