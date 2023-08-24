Apple, karma gerçeklik gözlüğünü 16 yıl önce tasarlamış

Apple, tam 16 yıl önce bu WWDC2023'te tanıtımını yaptığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun patentini almış. Her ne kadar günümüz özelliklerinin tamamını kapsamasa da, gözlükte baş, göz ve el hareketlerine duyarlı sensörlerin de patentte bildirildiği belirtildi.

Apple, karma gerçeklik gözlüğünü 16 yıl önce tasarlamış

Vision Pro sadece bu yıl duyurulmuş ve 2024 yılında satışa sunulmuş olabilir, ancak şirketin bu tür bir ürün üzerinde çalıştığını ve hatta tam 16 sene önce patentini aldığı öğrenildi

Steve Jobs, ilk iPhone cihazını tanıtmadan önce 2007 yılında önümüzdeki sene çıkış yapması beklenen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun patentini almış.

Elbette 2007 tarihli patent Vision Pro'nun tüm özelliklerini kapsamıyor. Ancak patentte, gözlüğün bir sinema salonunda oturuyormuş hissini vereceği belirtiliyor. Ayrıca spor müsabakalarını izlerken sanal bir stadyum deneyimi yaratmayı da anlatıyor.

Kişisel görüntüleme sistemi, alınan medyayı cihaza içerik sağlamak üzere çalışan bir elektronik cihaz olarak tanımlanmış.

SENSÖRLER OLACAĞI BELİRTİLMİŞ

Öte yandan 'ın 2007 yılında olmasına rağmen baş, göz veya el hareketlerine tepki verebilecek sensörlerden bahsettiği görüldü.

Apple, karma gerçeklik gözlüğünü 16 yıl önce tasarlamış - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...