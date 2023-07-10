Apple, OLED ekranlı iPad Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Apple, 2024'ün ilkbaharında OLED ekranlı bir iPad Pro modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.



Bu, mevcut miniLED arka aydınlatmalı iPad Pro serisinden farklı bir ekran teknolojisi olacak.



OLED'li iPad Pro söylentileri uzun süredir dolaşıyor, ancak çıkış tarihi belirsizliğini koruyordu.



The Elec'e göre, Apple'ın 2024 İlkbaharında OLED ekranlı iPad Pro'yu piyasaya sürmeyi planladığı iddia ediliyor.



Bu, aynı ekran teknolojisini kullanan bir Mac dizüstü bilgisayar projesinin ertelenmesi anlamına geliyor.



OLED ekranın, LED LCD'ye kıyasla enerji tasarrufu sağladığı ve daha uzun pil ömrü sunduğu biliniyor. Ayrıca, renk doğruluğunun artması ve kontrast seviyelerinin yükselmesi gibi avantajları da bulunuyor.



Yeni iPad Pro'nun ince bir tasarıma sahip olması ve ekran boyutlarının değişebileceği de söylentiler arasında yer alıyor.



İşlemci hakkında net bir bilgi olmasa da, Apple'ın piyasaya sürülecek iPad Pro'da Apple'ın M3 işlemci kullanabileceği tahmin ediliyor.



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