Apple ve Google, Rus muhalif Navalny'nin uygulamasını kaldırdı

Rusya seçimlere giderken teknoloji dünyasından beklenmedik bir adım geldi.



Apple ve Google kontrol ettikleri uygulama marketlerinden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin uygulamasını kaldırdı.



İki dev şirketin bu adımı Kremlin'den yapılan açıklama sonrası geldi. Kremlin, ABD'yi teknoloji üzerinden ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlamıştı.



Rusya yeni parlamentoyu belirlemek için bugünden itibaren sandık başına gidiyor. Seçimler üç gün sürecek. Cezaevindeki muhalif lider Navalny "Akıllı oy" adında bir uygulama geliştirmişti.



Dünya genelinde akıllı telefonların ve tabletlerin yüzde 90'ına yakını App Store ve Play Store'daki uygulamalarla çalışıyor.



android cihazlar APK adı verilen Play Store dışı uygulamalara izin verse bile Apple için böyle bir durum söz konusu değil.